Суд арестовал до 23 января майора СК, который насмерть сбил двух рабочих в Тюмени

Фото: Пресс-служба суда / АГН Москва

Суд арестовал на два месяца экс-сотрудника Следственного комитета по Тюменской области Павла Шадрина, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил двух рабочих в Тюмени. Об этом стало известно в четверг, 25 ноября.

— Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 января 2022 года, — цитирует ТАСС судью.

О смертельной аварии в Тюменской области стало известно утром 24 ноября. По версии СК по региону, инцидент произошел в ночь с 23 на 24 ноября в Тюмени на улице Федюнинского. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель сбил двух работников дорожной службы. Оба пострадавших скончались на месте аварии.

В ведомстве отметили, что находившийся за рулем мужчина является сотрудником СК. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения».

В ведомстве заявили, что сотрудник будет уволен по отрицательным мотивам.

По данным Telegram-канала SHOT, за рулем автомобиля находился заместитель начальника следственного отдела СУ СКР по Тюменской области Павел Ш. Медицинская экспертиза показала, что в его крови 1,38 промилле алкоголя.

Также авторы канала сообщают, что в момент ДТП в машине сотрудника СК находились два его друга. Вместе они возвращались из бара, где отдыхали вечером 23 ноября.

Автомобиль, в котором ехала компания, двигался со скоростью 170–200 километров в час. Примечательно, что на дороге были выставлены мигающие лампочки, сигнализирующие о проведении работ.