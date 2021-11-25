ЕМА разрешило вакцинацию Pfizer от COVID-19 для детей старше пяти лет

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Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) рекомендовало расширить применение вакцины от коронавируса Pfizer для детей в возрасте 5–11 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 25 ноября.

— Наиболее частые побочные эффекты у детей в возрасте от 5 до 11 лет аналогичны побочным эффектам у людей в возрасте 12 лет и старше. К ним относятся боль в месте инъекции, усталость, головная боль, покраснение и припухлость в месте инъекции, мышечная боль и озноб, — говорится в сообщении.

Данные эффекты, как правило, улучшаются в течение нескольких дней после прививки, отмечается на сайте ЕМА.

24 ноября в Минздраве России сообщили, что вакцина от коронавируса для подростков создана на той же платформе, что и «Спутник V». «Спутник М», как уточняется, также состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом 21 день.

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Регистрация «Спутника М» действует до ноября 2026 года. Срок годности вакцины составляет шесть месяцев, хранить ее следует в защищенном от света месте при температуре не выше минус 18 градусов.