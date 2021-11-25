Дептранс показал атмосферные ретроснимки из транспорта Москвы

Фото: Дептранс Москвы

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы совместно с Telegram-каналом «Старая Москва» в четверг, 25 ноября, показал атмосферную подборку ретрофотографий городского общественного транспорта.

— Эстетика советского общественного транспорта — для настоящих романтиков. Москва читающаяся, смеющаяся, целующаяся и всегда движущаяся только вперед, — говорится в сообщении Дептранса.

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Накануне, 24 ноября, на Гоголевском бульваре в Москве начала работать фотовыставка «Молодые реставраторы», которая рассказывает об образовательных и культурных проектах, привлекающих начинающих специалистов к сохранению исторического наследия.

В этот же день туристический сервис Russpass организовал фотовыставку, на которой представлены 40 фотографий природных достопримечательностей России. Экспозицию разместили на Цветном бульваре в центре Москвы.

Кроме того, фотовыставка «Промышленность — это красиво» откроется в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» 26 ноября. Автором экспозиции выступит индустриальный фотограф Юлия Пасечник.