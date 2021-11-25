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Суд в Москве приговорил к шести годам колонии девелопера Альберта Худояна

Илья Ашуров

Происшествия
Суд в Москве приговорил к шести годам колонии девелопера Альберта Худояна
Фото: СК РФ

Коптевский суд Москвы приговорил бизнесмена Альберта Худояна к шести годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. Об этом в четверг, 25 ноября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— А. Худоян осужден за мошенничество, совершенное организованной группой с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, к шести годам лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей, — сказала Нефедова.

По ее словам, еще одного фигуранта данного дела — генерального директора компании «Авиасити» Сергея Коноплева — приговорили к трем годам колонии общего режима со штрафом в 200 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что прокуратура просит у суда девять лет колонии для Худояна и 8,5 года колонии для Коноплева.

Дело Альберта Худояна

Альберт Худоян — владелец компании «Оптима Девелопмент». В 2019 году он был задержан. Его обвинили в хищении трех земельных участков на Ленинградском проспекте. Изначально общая стоимость этих участков оценивалась в два миллиарда рублей, позже она увеличилась до 3,75 миллиарда рублей.

По версии следствия, незаконными сделками занималась компания «Авиасити», управляемая Сергеем Коноплевым.

В апреле 2020 года правоохранители задержали заместителей начальника следственного департамента МВД РФ Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также бывшего следователя по особо важным делам Александра Брянцева. Их обвинили в содействии в переводе бизнесмена Худояна из СИЗО под домашний арест.

10 июня суд освободил из-под стражи всех троих фигурантов дела. Мужчин отпустили из СИЗО без избрания им иной меры пресечения.

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