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Жена Рудинштейна назвала слухи об ухудшении состояния продюсера беспочвенными

Анастасия Колоскова

Общество
Жена Рудинштейна назвала слухи об ухудшении состояния продюсера беспочвенными
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сообщения об ухудшении состояния здоровья российского кинопродюсера Марка Рудинштейна являются беспочвенными. Об этом заявила его гражданская жена Наталья в четверг, 25 ноября.

— Они беспочвенны, — цитирует супругу продюсера РИА Новости.

Это заявление Наталья сделала после появления информации о том, что в ночь на 25 ноября Марка Рудинштейна ввели в кому, так как его состояние продолжает ухудшаться.

Накануне супруга Рудинштейна рассказала о самочувствии продюсера. Женщина отметила, что ее гражданский муж находится под контролем медиков и пробудет в больнице еще неделю.

17 ноября сообщалось, что Рудинштейн попал в реанимацию с инфарктом. За день до этого продюсер пожаловался на боли в сердце.

Врачи скорой помощи оперативно доставили его в клинику, где ему поставили неутешительный диагноз. Медики оценивают состояние Рудинштейна как тяжелое.

Несколько месяцев назад ему провели операцию по стентированию коронарных артерий. После этого продюсер чувствовал себя хорошо.

24 ноября стало известно, что Рудинштейн, находящийся в реанимации после инфаркта, перенес инсульт.

Марк Рудинштейн известен как основатель фестиваля «Кинотавр», а также как актер, кинокритик и телеведущий.

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