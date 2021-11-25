Жена Рудинштейна назвала слухи об ухудшении состояния продюсера беспочвенными

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Сообщения об ухудшении состояния здоровья российского кинопродюсера Марка Рудинштейна являются беспочвенными. Об этом заявила его гражданская жена Наталья в четверг, 25 ноября.

— Они беспочвенны, — цитирует супругу продюсера РИА Новости.

Это заявление Наталья сделала после появления информации о том, что в ночь на 25 ноября Марка Рудинштейна ввели в кому, так как его состояние продолжает ухудшаться.

Накануне супруга Рудинштейна рассказала о самочувствии продюсера. Женщина отметила, что ее гражданский муж находится под контролем медиков и пробудет в больнице еще неделю.

17 ноября сообщалось, что Рудинштейн попал в реанимацию с инфарктом. За день до этого продюсер пожаловался на боли в сердце.

Несколько месяцев назад ему провели операцию по стентированию коронарных артерий. После этого продюсер чувствовал себя хорошо.

24 ноября стало известно, что Рудинштейн, находящийся в реанимации после инфаркта, перенес инсульт.

Марк Рудинштейн известен как основатель фестиваля «Кинотавр», а также как актер, кинокритик и телеведущий.