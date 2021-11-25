Ввод системы QR-кодов в Санкт-Петербурге перенесен на 27 декабря

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Введение QR-кодов на доступ в заведения общественного питания и предприятия розничной торговли в Санкт-Петербурге переносится на 27 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации в четверг, 25 ноября.

— Для предприятий общественного питания и объектов розничной торговли с 1 декабря на 27 декабря переносится срок введения условий о доступе на их территорию только посетителей, завершивших вакцинацию, перенесших заболевание либо имеющих медицинский отвод. При этом документы, подтверждающие соответствие граждан данным требованиям, корректируются в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2021 № 1053н, — говорится в сообщении.

Граждане смогут заселяться в гостиницы с 27 декабря только после вакцинации, перенесенного заболевания или при наличии ПЦР-теста. Последним придется каждые 72 часа после заселения предъявлять новый тест.

Исполнительным органам городской власти дано поручение подготовить предложения по введению до 9 января дополнительных запретов. Прочие ограничения продлеваются по 31 января, отмечается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

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22 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.