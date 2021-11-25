РФПИ заявил об эффективности «Спутника V» на основе данных из Венгрии

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Вакцина от коронавируса «Спутник V» по итогам сравнения пяти препаратов в Венгрии показала лучшие результаты в плане защиты от смерти. Об этом сообщили в пресс-службе РФПИ в четверг, 25 ноября.

— Российский препарат «Спутник V» имеет лучший показатель степени защиты от летальных случаев — на уровне 98 процентов. «Спутник V» также имеет эффективность 85,7 процента против коронавирусной инфекции и является лидером наряду с препаратом компании Moderna, — говорится в сообщении.

Исследователи изучили данные 3,7 миллиона привитых в стране. Российским препаратом вакцинировались 820 тысяч граждан с 22 января по 10 июня.

Венгрия также использует вакцины Moderna, Pfizer, Sinopharm и AstraZeneca. «Спутник V» продемонстрировал 100-процентную защиту от смерти в группе от 16 до 44 лет, отмечается на сайте РФПИ.

21 октября в Минздраве России заявили, что в стране завершается подготовка необходимых документов для сертификации «Спутника V» в Европе. До этого в зарубежных СМИ сообщили, что решение о сертификации «Спутника V» в Европе могут принять в 2022 году.

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20 октября в РФПИ заявили, что ВОЗ возобновила рассмотрение заявки на одобрение вакцины от коронавируса «Спутник V». 15 октября глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что визит экспертов Европейского агентства лекарственных средств в Россию ожидается осенью для завершения проверки в рамках одобрения «Спутника V».