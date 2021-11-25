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Лукашенко обвинил США в стремлениях развязать войну из-за мигрантов

Иван Юминов

Политика
Лукашенко обвинил США в стремлениях развязать войну из-за мигрантов
Фото: president.gov.by

США намерены с помощью Польши, Прибалтики и Украины развязать войну из-за миграционного кризиса. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 25 ноября.

— Они пытаются воспользоваться этими бедными беженцами, этим процессом. Они уже в открытую говорят: подключить НАТО, — рассказал глава государства.

Европа, уверен он, не хочет войны, конфликт лишь необходим США. Вашингтон будет наблюдать в стороне и поставлять оружие, чтобы остальные убивали друг друга, подчеркнул лидер.

США планируют приблизиться к России, но им мешает Белоруссия, добавил президент. Страна является своеобразным «балконом», который американцы будут резать, приводит слова Лукашенко РИА Новости.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в логистическом центре неподалеку от границы.

Власти Польши обвинили Минск в том, что он перевозит мигрантов с Ближнего Востока к себе, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

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