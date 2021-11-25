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Мосстройнадзор проверит ход строительства домов по реновации в Головинском районе

Дарья Чентаева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Мосстройнадзор проверит ход строительства домов по реновации в Головинском районе
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Марфино Карта всех событий

Комитет государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) проверит ход строительства двух корпусов в Головинском районе по программе реновации московского жилфонда. Об этом рассказали в пресс-службе комитета.

— Объекты в высокой степени готовности. Ведутся фасадные работы, прокладка внутренних инженерных коммуникаций, благоустройство, — сообщается в материале.

По информации ведомства, общая площадь новостроек составит 13,9 тысячи квадратных метров. В домах расположатся по 161 квартире.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, специалисты оценят качество выполненных работ и проведут около 20 различных инструментальных исследований и измерений.

— После проведения совместной проверки свое заключение о соответствии выполненных работ требованиям технической документации эксперты центра передадут в комитет для дальнейшей работы, — заключил Войстратенко.

25 ноября сообщалось, что в столичном районе Марфино на улице Академика Королева возведут два жилых корпуса в составе одного дома по программе реновации жилищного фонда Москвы. Проект уже прошел этап согласования.

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