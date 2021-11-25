Сергей Собянин уволил Сергея Девятова с должности руководителя контрактной службы ЗАО

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Сергей Девятов снят с должности зампрефекта — руководителя контрактной службы ЗАО Москвы. Соответствующее распоряжение в четверг, 25 ноября, подписал мэр столицы Сергей Собянин.

— Освободить Девятова Сергея Викторовича от замещаемой должности заместителя префекта — руководителя контрактной службы Западного административного округа города Москва и уволить с государственной гражданской службы, — отмечается в постановлении.

Уточняется, что Девятов оставил должность по собственному желанию.

Накануне Сергей Собянин назначил Алексея Лисовенко на должность замруководителя московского департамента территориальных органов исполнительной власти. Длительность контракта с Лисовенко составляет три года. При этом она не должна превышать срок полномочий мэра.

В конце октября мэр города уволил Андриана Кучму с должности главы управы района Свиблово.

12 октября Собянин назначил Владимира Макарова на должность заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Уточнялось, что данный контракт заключен сроком на пять лет, но также не должен превышать срок полномочий мэра.