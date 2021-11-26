Кандидат в министры экономики ФРГ раскритиковал «Северный поток — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Сопредседатель немецкой партии «Союз 90/Зеленые» Роберт Хабек, который был выдвинут на кандидатуру министра экономики ФРГ, раскритиковал российский газопровод «Северный поток — 2».

Так, например, по словам Хабека, проект «не является коммерческим».

— «Северный поток — 2» никогда не был просто частным экономическим проектом. Это стратегический проект, который оказывает давление на Украину и усиливает зависимость немецкой политики, — заявил политик в интервью изданию Süddeutsche Zeitung.

По данным некоторых немецкий СМИ, в скором времени Хабек займет пост министра экономики и станет вице-канцлером Германии.

Северный поток-2

При этом депутат фракции партии «Союз 90 / Зеленые» в бундестаге ФРГ Омид Норипур недавно заявил, что новые санкции, которые США применяют против «Северного потока — 2», являются неприемлемыми. Также политик добавил, что в партии «Зеленые» не могут понять, какой дружбы здесь добиваются, когда к друзьям применяются санкции, если они ведут дела с третьими сторонами. Он также отметил, что данная партия всегда боролась с этим трубопроводом.

23 ноября стало известно, что Америка вводит санкции в отношении реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что ограничения вводятся в отношении двух судов и одной компании, связанной с Россией. Отмечается, что к компании Transadria Ltd. будут применены санкции, а ее танкер «Марлин» — собственность, подлежащая блокировке.