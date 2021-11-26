Попытку насильственного захвата власти пресекли в Киргизии

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Государственный комитет национальной безопасности Киргизской Республики совместно с Министерством внутренних дел (МВД) пресекли попытку насильственного захвата власти на территории страны. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе ГКНБ.

В пресс-службе уточнили, что в ходе работ по обеспечению безопасности перед выборами в парламент сотрудники ведомств узнали о группировке, которая планировала организовать дестабилизацию обстановки в стране сразу после выборов. После этого члены группы планировали силой захватить власть.

По данному факту начато расследование по статье «Приготовление к насильственному захвату власти» УК республики.

Отмечается, что группа действовала под руководством депутата Жогорку Кенеша и других «деструктивно настроенных чиновников».

В пресс-службе подытожили, что для реализации своих планов лица хотели привлечь около тысячи «агрессивно настроенных молодых людей», передает ТАСС.

21 сентября неудачная попытка изменить государственный режим произошла на территории Судана. Об этом сообщал телеканал Al Arabiya. По его данным, в результате провалившегося госпереворота регулярным войскам приходилось держать ситуацию под контролем. Также отмечалось, что на улицы столицы Судана Хартума выехали танки. Кроме того, военные временно перекрыли мосты через Нил. Военные силы и Суверенный совет призывали население страны защищать «переходный период» в Судане. При этом власти страны продолжили работать в штатном режиме.