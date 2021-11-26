Находящееся на реконструкции здание загорелось в центре Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Сергия Радонежского, 9с1 Карта всех событий

В центре столицы загорелось здание, которое находится на реконструкции. Об этом в пятницу, 26 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», пожар произошел в доме 9, строение 14, на улице Сергия Радонежского. Горели стройматериалы на площади 15 квадратных метров.

— Пожар уже ликвидировали, — заключил источник «ВМ».

В Сети появилось видео с места возгорания. На нем видно, что рядом со зданием наблюдалось открытое горение. Пространство рядом с местом пожара было окутано черным дымом.

Видео: Telegram/Москвач

24 ноября 30 человек эвакуировали из многоквартирного дома на севере Москвы из-за пожара.

Возгорание произошло на Синявской улице в доме 11. Пламя охватило квартиру на 16-м этаже здания. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров.