Суд в Москве приговорил уральского блогера и его помощников к серьезным срокам

Фото: пресс-служба Пресненского районного суда

Екатеринбургский блогер Александр Устинов приговорен в Москве к 14 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в вымогательстве, мошенничестве, изготовлении порнографии и клевете. Серьезные сроки получили также его сообщники. Об этом в пятницу, 26 ноября, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Пресненского районного суда.

Также суд запретил Устинову на три года заниматься деятельностью, связанной с ведением сайтов или блогов в интернете.

Устинов является основателем Telegram-каналов «Устинов троллит» и «ДИП Дубернатора», а также интернет-сайта Ustav.com. Следствие выяснило, что блогер готовил компромат на представителей власти и бизнеса, а затем предлагал им за деньги удалить порочащие сведения с подконтрольных сайтов. Сообщниками Устинова выступали программист Антон Старк и журналист Иван Бесценный.

Всех троих задержали еще в декабре 2018 года, пишет «Коммерсант».

По решению суда Антон Старк признан виновным в мошенничестве и вымогательстве и приговорен по совокупности преступлений к 10 десяти годам колонии строгого режима.

Третий фигурант Иван Бесценный по аналогичным статьям получил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Видео: пресс-служба Пресненского районного суда

До этого Люблинский районный суд столицы взыскал с популярного блогера Эдварда Била, который спровоцировал крупное ДТП на Смоленской площади, 27 тысяч рублей в пользу ГУП «Мосгортранс» за простой общественного транспорта.