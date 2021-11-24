Суд взыскал 27 тысяч рублей с Эдварда Била в пользу Мосгортранса

Фото: Youtube / Edward Bil

Россия, Москва, улица Марьинский Парк, 29 Карта всех событий

Люблинский районный суд столицы взыскал с популярного блогера Эдварда Била 27 тысяч рублей в пользу ГУП «Мосгортранс» за простой общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 24 ноября.

В суде уточнили, что данную сумму составили сам штраф и госпошлина.

— Суд взыскал в пользу истца убытки, причиненные простоем в размере 26 106 рублей 21 копеек и расходы по оплате государственной пошлины в размере 983 рублей 19 копеек, а всего 27 089 рублей 40 копеек, — передает РИА Новости сообщение ведомства.

ДТП на Смоленской площади

Авария с участием Била произошла 1 апреля на Смоленской площади в Москве. Машина блогера на большой скорости вылетела на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. В результате происшествия серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова.

В середине лета Пресненский суд приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы за ДТП. Согласно приговору, он не сможет покидать место постоянного проживания в период с 20:00 до 08:00 следующих суток, выезжать за пределы Москвы и региона и изменять место постоянной прописки, не уведомив об этом контролирующий орган.

Кроме того, суд назначил блогеру дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года.

Бил рассказал журналистам, что заплатил в пользу Марии Артемовой 11 миллионов рублей. В эту сумму вошла и оплата ее лечения.

В сентябре пострадавшая в аварии с Билом простила его. Потерпевшая отметила, что каждому человеку свойственно ошибаться, поэтому она приняла извинения блогера. В настоящий момент женщина передвигается с помощью инвалидной коляски.

Позже Эдвард Бил сжег на камеру свое водительское удостоверение. Таким образом он попытался поставить точку в истории с аварией, произошедшей в центре столицы.