Валиева установила мировой рекорд в женском одиночном катании

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Россиянка Камила Валиева установила новый мировой рекорд в короткой программе в женском одиночном фигурном катании на этапе серии Гран-при в Сочи.

Судьи поставили 87,42 балла за прокат спортсменки. Рекорды в произвольной программе (180,89) и по сумме баллов (265,08) также принадлежат ей. Валиева исполнила аксель в три с половиной оборота, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп.

6 ноября сообщалось, что российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап серии Гран-при по фигурному катанию, который проходил в Турине.

Фигуристка набрала в произвольной программе 165,05 балла. По сумме двух программ она получила 236,78 балла и завоевала золото турнира.

Серебро выиграла ее соотечественница Майя Хромых — 226,35 в сумме. На третьей ступени пьедестала — бельгийка Луна Хендрикс, набравшая 219,05 балла.

19 ноября россиянка Аделия Петросян впервые в истории женского одиночного катания исполнила четверной риттбергер на чемпионате. Данный элемент спортсменка продемонстрировала в ходе произвольной программы на этапе Кубка России в Перми.