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Назван способ запуска «Северного потока — 2» в ближайшее время

Виктория Храменкова

В мире
Назван способ запуска «Северного потока — 2» в ближайшее время
Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Определенные обстоятельства могут позвонить газопроводу «Северный поток — 2» начать свою работу раньше срока. Отмечается, что в таком случае можно не дожидаться завершения процесса газификации.

Так, например, в прошлом существовали примеры, когда трубопроводы вводились в эксплуатацию до того, как их сертифицировали. В таком случае штраф составит не более одного миллиона евро, считает немецкое федеральное сетевое агентство.

— Это сумма выглядит приемлемой. Инвестиции в строительство «Северного потока — 2» равняются не менее десяти миллиардам евро, — рассказали авторы публикации, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Авторы статьи считают, что данный сценарий может быть привлекательным, если учитывать высокие цены на газ.

— Благодаря этому «Газпром» сэкономит на выплатах за транзит газа через Украину, — следует из публикации.

1 ноября глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что запуск «Северного потока — 2» и сокращение транзита российского газа через Украину в Европу увеличивает шансы войны между Россией и Украиной.

16 ноября сообщалось, что сертификация Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2» была приостановлена. Регулятор заявил, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован, только если он проведет реорганизацию в соответствии с германским законодательством.

23 ноября стало известно, что Америка вводит санкции в отношении реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что ограничения вводятся в отношении двух судов и одной компании, связанной с Россией. Отмечается, что к компании Transadria Ltd. будут применены санкции, а ее танкер «Марлин» — собственность, подлежащая блокировке.

Назван способ запуска «Северного потока — 2» в ближайшее время Северный поток-2
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