Суд вынес приговор в отношении блогера, осквернившего стенд с фото ветерана

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Молодому человеку, который обвиняется в осквернении памятного стенда ветерана Великой Отечественной войны, предъявили обвинение. Об этом в субботу, 27 ноября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

19-летнего мужчину обвиняют по статье «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично».

Утром 26 ноября стало известно, что полиция в Санкт-Петербурге задержала 19-летнего блогера, который справил нужду в Измайлове на стенд с фото ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова и опубликовал видео со своим поступком в социальных сетях.

Позже юноша удалил в Instagram ролик, на котором был запечатлен процесс осквернения стенда, а также избавился от своего аккаунта в социальной сети.

Вскоре после первых сообщений в СМИ в отношении блогера возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление памяти защитников Отечества».

Узнав, что его ищут полицейские, юноша сбежал в Петербург на электричке. Там его быстро задержали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России.

26 ноября блогера доставили на допрос в Следственный комитет.