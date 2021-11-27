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Нарышкин заявил, что Россия не планирует никакого вторжения на Украину

Полина Долганова

В мире
Нарышкин заявил, что Россия не планирует никакого вторжения на Украину
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что российская сторона не планирует никакого вторжения на Украину. Вся информация, которая появляется вокруг этого инфоповода, является намеренной пропагандой Госдепартамента Соединенных Штатов. Такое мнение он выразил в субботу, 27 ноября.

— Да, должен всех успокоить, ничего такого не будет, — сказал Нарышкин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что России необходимо сохранять спокойствие и расширять свою оборону на фоне желания Штатов подтолкнуть Украину к разжиганию военного конфликта в Донбассе.

21 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, оно может произойти в течение нескольких недель.

Позже эту информацию подтвердили на Украине и лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного Министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона, в свою очередь, заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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