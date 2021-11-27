Фигуристы Мишина и Галлямов стали победителями в парном катании на этапе Гран-при в Сочи

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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золото на соревнованиях спортивных пар на заключительном этапе серии Гран-при, который состоялся в Сочи.

В произвольной программе жюри оценили выступление спортсменов в 153,34 балла. По сумме двух программ фигуристы набрали 226,98 балла. Серебро выиграли россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (212,59). Третьими стали их соотечественники Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (193,58), передает РИА Новости.

20 ноября стало известно, что российские фигуристы Дмитрий Козловский и Александра Бойкова победили в соревнованиях спортивных пар на этапе серии Гран-при во Франции.

В этот же день фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Гренобле и вышла в финал серии. По сумме двух этапов она набрала 229,69 балла (77,94+151,75).

6 ноября Щербакова стала первой на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Турине. Второе место заняла ее соотечественница Майя Хромых — 226,35 балла в сумме. Тройку замкнула бельгийка Луна Хендрикс с результатом в 219,05 балла.