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Более 20 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

Юлия Курганова

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Более 20 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Свыше 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали три рейса и два отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны два рейса и одиннадцать отменены. А в аэропорту Внуково задержан один рейс и три отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

23 ноября стало известно, что за прошедшие месяцы текущего года столичный аэропорт Шереметьево принял более 25,8 миллиона пассажиров. В авиагавани отметили, что такой показатель почти на 50 процентов выше уровня аналогичного периода прошлого года.

9 ноября Россия восстановила регулярное авиасообщение с девятью странами. Решение о возобновлении полетов принял оперативный штаб. Авиасообщение возобновилось с Ираном, Оманом, Тунисом, Нидерландами, Швецией, Багамами, Норвегией, Словенией и Таиландом.

Кроме того, Россия сняла ограничения на перелеты в ОАЭ, Австрию, Финляндию и Швейцарию и на регулярные и чартерные полеты в курортные города Египта — Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Также Россия увеличила количество регулярных рейсов в 12 стран: Болгарию, Албанию, Венесуэлу, Венгрию, Грецию, Италию, Испанию, Германию, Францию, Северную Македонию, на Мальту и Мальдивы.

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