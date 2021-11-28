Более 20 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах
Свыше 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Известно, что в Домодедове задержали три рейса и два отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны два рейса и одиннадцать отменены. А в аэропорту Внуково задержан один рейс и три отменены.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
23 ноября стало известно, что за прошедшие месяцы текущего года столичный аэропорт Шереметьево принял более 25,8 миллиона пассажиров. В авиагавани отметили, что такой показатель почти на 50 процентов выше уровня аналогичного периода прошлого года.
9 ноября Россия восстановила регулярное авиасообщение с девятью странами. Решение о возобновлении полетов принял оперативный штаб. Авиасообщение возобновилось с Ираном, Оманом, Тунисом, Нидерландами, Швецией, Багамами, Норвегией, Словенией и Таиландом.
Кроме того, Россия сняла ограничения на перелеты в ОАЭ, Австрию, Финляндию и Швейцарию и на регулярные и чартерные полеты в курортные города Египта — Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Также Россия увеличила количество регулярных рейсов в 12 стран: Болгарию, Албанию, Венесуэлу, Венгрию, Грецию, Италию, Испанию, Германию, Францию, Северную Македонию, на Мальту и Мальдивы.