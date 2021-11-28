Число пострадавших в результате взрыва шахты в Кузбассе выросло до 76

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Число получивших травмы горняков в результате взрыва шахты «Листвяжная» под Кемерово увеличилось до 76 человек. Об этом сообщили в пресс-службе местного правительства в воскресенье, 28 ноября.

Уточняется, что 64 человека в настоящий момент находятся в медицинских учреждениях.

— По состоянию на 12:00 по местному времени (08:00 по московскому времени) 28 ноября в стационарах региона проходят лечение 64 человека. 12 человек наблюдаются медиками амбулаторно (на дому), — передает ТАСС сообщение правительства Кемеровской области.

Взрыв на шахте «Листвяжная»

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе шесть спасателей. Среди 63 пострадавших в основном числятся шахтеры, однако среди них есть и 11 горноспасателей.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя.

27 ноября директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова арестовали на два месяца