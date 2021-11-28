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Сергей Собянин поздравил москвичек с Днем матери

Виктория Сикерина

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Сергей Собянин поздравил москвичек с Днем матери
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Днем матери. Праздник традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября.

— Сердечно поздравляю всех москвичек, мам и бабушек — с Днем матери. Это — самый близкий и дорогой для каждого из нас человек. Она дарит жизнь, любовь и заботу. От всей души желаю вам здоровья, счастья и душевного тепла, — написал глава города на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Одна из приоритетных задач правительства Москвы — поддержка женщин с детьми. Например, семьям с детьми выплачивают социальные выплаты, которые будут увеличены на 4,8 процента в 2022 году. Благодаря такой социальной политике московских властей, за последние десять лет число многодетных семей увеличилось в 2,5 раза.

Ранее в честь Дня матери жителям столицы и туристам рассказали, в каких городских парках можно найти скульптуры, посвященные материнству.

Так, например, горожане смогут посмотреть на экспозиции в парке искусств «Музеон», парках Парк 50-летия Октября и «Сокольники».

До этого столичные парки 28 ноября пригласили жителей и гостей столицы на праздничную онлайн-программу, посвященную Дню матери.

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