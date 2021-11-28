Мутацию коронавируса «омикрон» не выявили в России

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Случаи заражения новым агрессивным штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» не обнаружили в России. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в воскресенье, 28 ноября.

Он отметил, что в настоящий момент специалисты тщательно контролируют распространение заболевания и его новой мутации в особенности.

— По состоянию на воскресенье штамм «Омикрон» в России не обнаружен. При этом ведется активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время, — передает РИА Новости слова Хафизова.

26 ноября сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

Позже в пресс-службе ВОЗ рассказали, что существующие ПЦР-тесты способны выявлять новый штамм коронавируса «Омикрон».

До этого в оперштабе по борьбе с COVID-19 рассказали, что Россия ограничит с 28 ноября въезд иностранцев из ряда африканских стран и Гонконга.