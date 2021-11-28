Сенатор заявил, что штамм «омикрон» уже есть в России

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Африканский штамм коронавирусной инфекции «омикрон» уже есть на территории России. Такое предположение выдвинул заслуженный врач РФ, сенатор Владимир Круглый.

— Штамм «омикрон» уже в России, скорее всего, присутствует. Источником его распространения являются наши люди, которые посещали Египет, — цитирует представителя Совета Федерации РИА Новости.

По его словам, необходимо закрыть авиасообщение с Египтом до тех пор, пока мутация «омикрон» не будет полностью изучена. Кроме того, врач призвал устанавливать медицинское наблюдение за приезжающими из арабской республики.

Сенатор назвал контроль за въезжающими из-за рубежа в России «достаточно мягким» и привел в пример Израиль, где действуют жесткие противоэпидемические меры. Он отметил, что, по мнению экспертов, вакцинация позволит смягчить действие нового агрессивного штамма. Владимир Круглый также не исключил, что эта мутация коронавируса «может представлять угрозу даже для привитых».

До этого руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что случаи заражения новым агрессивным штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» не обнаружили в России.

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26 ноября сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

Позже в пресс-службе ВОЗ рассказали, что существующие ПЦР-тесты способны выявлять новый штамм коронавируса «омикрон».

До этого в оперштабе по борьбе с COVID-19 рассказали, что Россия ограничит с 28 ноября въезд иностранцев из ряда африканских стран и Гонконга.