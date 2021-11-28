Штамм коронавируса «омикрон» выявили у 13 человек, прибывших в Нидерланды из ЮАР

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У 13 человек, которые приехали в Нидерланды из ЮАР, выявили мутацию коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщил Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM).

По данным института, в минувшую пятницу в аэропорт Схипхол из ЮАР прибыли 624 пассажира. У 61 из них выявили коронавирус. Для определения штамма коронавируса, образцы направили на исследование в RIVM.

— Вариант «омикрон» был выявлен в 13 положительных тестах, — цитирует сообщение института РИА Новости.

В RIVM отметили, что исследование в настоящее время не завершено и новый вариант коронавируса может быть обнаружен еще у кого-то из пассажиров.

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До этого заслуженный врач РФ, сенатор Владимир Круглый предположил, что африканский штамм коронавирусной инфекции «омикрон» уже есть на территории России.

26 ноября сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

Позже в пресс-службе ВОЗ рассказали, что существующие ПЦР-тесты способны выявлять новый штамм коронавируса «омикрон».