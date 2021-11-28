Представитель Кадырова заявил об избиении чеченской девочки из-за национальности

Фото: mos.ru

Представитель главы Чечни Рамзана Кадыровав в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) Адлан Орзалиев заявил, что несколько школьников из Нижневартовска избили 13-летнюю чеченскую девочку из-за ее национальности. Он записал в воскресенье, 28 ноября, видеообращение к губернатору Югры Наталье Комаровой.

— Девочку унижали, оскорбляли, плевали на нее. Пострадавшая находится в больнице с разбитым носом и сотрясением мозга, — рассказал Орзалиев.

По его словам, пострадавшая школьница в шоковом состоянии и не может даже встать. Орзалиев потребовал от полиции привлечь к ответственности нападавших и их родителей.

Видео: URA.ru

Однако источник в правоохранительных органах сообщил, что конфликт между подростками одной из школ носил бытовой характер. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что проводится проверка, передает издание Ura.ru.

Видео: URA.ru

Убивший одноклассника в Махачкале школьник заявил, что до этого между ними не было конфликта. Отмечается, что нож школьник приобрел около года назад без определенной цели.