Иммунолог спрогнозировал новую волну COVID-19 в России из-за штамма «омикрон»

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Штамм «омикрон» может вызвать в России новую волну заболеваемости COVID-19, которая будет сильнее, чем при штамме «дельта». Такое мнение высказал иммунолог Николай Крючков.

По его словам, новый штамм может вызвать и рост смертности, особенно среди непривитых россиян.

Крючков подчеркнул, что «омикрон» появился в странах, где низкий процент вакцинации граждан, сообщает портал Ura.ru.

Также иммунолог подверг жесткой критике заявления антипрививочников о том, что «омикрон» появился из-за адаптации вируса к вакцинам. Все было наоборот — коронавирус мутировал из-за адаптации к специфическому иммунитету после заболевания, считает врач.

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ВОЗ подтвердила эффективность вакцин против штамма «омикрон». Пока нет оснований заявлять, что новая мутация коронавируса «омикрон» опаснее штамма «дельты», существующие вакцины остаются эффективными.

26 ноября сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с быстрой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет.