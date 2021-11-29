Сборная России по теннису вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса

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Российская сборная по теннису обеспечила себе участие в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Турнир проходит в испанском Мадриде.

Сборная РФ в первом туре победила команду Эквадора со счетом 3:0. После двух одиночных встреч в матче с испанцами счет 1-1. Российским теннисистам Аслану Карацеву и Андрею Рублеву достаточно было выиграть один гейм в парном матче для выхода команды в четвертьфинал. В настоящее время счет в первом сете составляет 3:2 в пользу россиян.

Финальный турнир Кубка Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря проходит в Испании, Австрии и Италии. В финальной части 18 сборных были разбиты на 6 групп по 3 команды в каждой. В плей-офф выходят 6 победителей каждой группы, а также две лучшие команды, которые займут вторые места.

Даже в случае поражения в парной встрече сборная России окажется в числе двух лучших команд, занявших вторые места.

В случае победы над испанцами российские теннисисты в четвертьфинале встретятся со шведами, при поражении — с командой Казахстана.

6 ноября российские теннисистки завоевали Кубок Билли Джин Кинг. В финале женская сборная по теннису сразилась с командой Швейцарии. Россиянки одержали победу в двух поединках в одиночном разряде. Общий счет в противостоянии — 2:0.