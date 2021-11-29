Российские теннисисты обыграли сборную Испании на Кубке Дэвиса

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Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублев обыграли испанцев Фелисиано Лопеса и Марселя Гранольерса в матче группового этапа Кубка Дэвиса. Матч проходил в Мадриде.

Игра завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:4. России сборная обыграла команду Испании (2-1). Ранее в матчах одиночного разряда Рублев проиграл Лопесу (1-2), а Даниил Медведев одержал победу над Пабло Карреньо-Бусту (2-0). На групповом этапе сборная РФ также обыграла эквадорцев (3-0).

Видео: Telegram-канал РИА Новости

По ходу встречи парного разряда команда России обеспечила себе досрочный выход в четвертьфинал турнира, так как Рублеву и Карацеву достаточно было выиграть один гейм для попадания сборной в плей-офф. В случае поражения российская команда оказалась бы в числе двух лучших команд, занявших вторые места.

Россияне заняли первое место в группе А. В четвертьфинале они встретятся со сборной Швеции, ставшей второй в группе B. В других четвертьфинальных матчах сыграют команды Сербии и Казахстана, Великобритании и Германии, Италии и Хорватии.