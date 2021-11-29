Названа дата открытия Музея криптографии в Москве

Фото: Пресс-служба Музея криптографии

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Первый в России научно-технологический музей криптографии откроется в Москве 21 декабря. Экспозиция расскажет о прошлом, настоящем и будущем криптографии и истории развития коммуникации между людьми с древних времен до современности.

В музее представлены историческая коллекция шифровальной техники, средства передачи информации и архивные документы. Посетители смогут разгадать криптографические загадки, обнаружить взаимосвязь криптографии и важных исторических событий, заглянуть в будущее.

Экспозиция музея выстроена в обратном хронологическом порядке. Маршрут начинается с «Криптографии в цифровую эпоху», то есть явлений XXI века. Сегодня криптографические алгоритмы и устройства используются повсеместно: в мессенджерах и приложениях, компьютерах, мобильной связи и платежных системах. Зал рассказывает о том, какую роль криптография играет в жизни современного человека, окруженного гаджетами и сталкивающегося с криптографией на каждом шагу: в метро, во сне, на отдыхе и на работе; словом, о будущем, которое уже наступило.

В экспозиции музея — несколько десятков экспонатов и более 130 инсталляций. Одним из центральных и самых больших объектов музея станет инсталляция, посвященная легендарной шифровальной машине «Фиалка» (М-125), изобретенной в СССР после Второй мировой войны и несколько десятилетий использовавшейся странами Варшавского договора.

В экспозиции XX века будут воссозданы два кабинета великих ученых — Владимира Котельникова и Клода Шеннона. Здесь же можно будет найти инсталляцию, посвященную линии «Москва — Вашингтон», и номерные станции со всего мира, а также разделы, которые расскажут о секретах разведчиков, шифрах и сетях, которые они использовали, и их жизни.

Интерактивные инсталляции почти полностью составляют экспозицию зала, посвященного современности.

Зона экспозиции «Криптография в индустриальную эпоху» охватывает период с конца XIX века до 1990-х: она посвящена эволюции средств коммуникации и роли криптографии в важных исторических событиях и геополитике в разных странах мира. Зал домашинной криптографии подробно рассказывает о так называемой криптографии в конвертах и работе знаменитых «черных кабинетов» в России XV–XIX веков. В финале экспозиции зритель встретится с древнейшими способами шифрования в мировой истории и дойдет до начала начал: зарождения самой идеи коммуникации между людьми и формирования письменности — алфавитной системы и знаков.

Музей криптографии станет пространством для самых разных художественных экспериментов, сообщает пресс-служба организации. В постоянной экспозиции — современные арт-объекты, медиаискусство и художественные интерпретации на тему информационной эпохи.

Музей Победы с 9 декабря открывает новую экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!», приуроченную к 80-й годовщине Московской битвы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В девяти тематических разделах воссозданы декорации военных локаций и событий с исторической достоверностью. Интерактивные музейные витрины продемонстрируют ранее не экспонировавшиеся предметы из фондов музея: военные карты, амуницию, вооружение и личные вещи советских солдат и ополченцев, выпуски информационных плакатов «Окна ТАСС» 1941–1942 годов, оригиналы работ, выполненных коллективом советских художников Кукрыниксы.

30 ноября в Красногорском филиале Музея Победы в рамках проекта «Приближение. История в деталях» начинает работать выставка «В кадре — Битва за Москву». Экспозиция приурочена к 80-летию начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву.