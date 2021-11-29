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Рябков раскрыл детали о подготовке встречи Путина и Байдена

Иван Юминов

Политика
Рябков раскрыл детали о подготовке встречи Путина и Байдена
Фото: Пресс-служба Госдумы

Ситуация с возможным контактом президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена вскоре прояснится. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в понедельник, 29 ноября.

— Я думаю, что в ближайшей перспективе вопрос прояснится. Речь идет на данном этапе о контакте не очном, но от этого значимость мероприятия никак не уменьшается, — рассказал дипломат.

Контакт лидеров станет крупной вехой из-за совокупности обстоятельств и проблем в двусторонних отношениях, подчеркнул он. Ясности о времени и формате встречи пока нет, приводит слова Рябкова РИА Новости.

24 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что вероятность переговоров Путина с Байденом существует в обозримом будущем. По его словам, информация об этой встрече появится тогда, когда оба президента примут соответствующие решения.

Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена состоялся в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов.

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