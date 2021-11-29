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Президент России Владимир Путин поручил реорганизовать четыре научно-исследовательских института (НИИ) в течение года.

— В целях обеспечения устойчивого технологического развития и модернизации приоритетных отраслей экономики Российской Федерации постановляю: принять предложения правительства Российской Федерации о реорганизации, — говорится в документе.

Всероссийский научно-исследовательский и проектный институт тугоплавких металлов и твердых сплавов и НИИ синтетического каучука имени академика С. В. Лебедева преобразуют в федеральные государственные бюджетные учреждения.

При этом Российский НИИ радио имени М. И. Кривошеева будет реорганизован путем присоединения к нему ФГУП «Центральный НИИ связи». Институты внесут в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, отмечается на портале правовой информации.

8 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство проведет масштабную цифровую трансформацию в промышленности. Она заключается во внедрении российских технологий в сфере информационных технологий на производстве. Кабмин намерен в четыре раза увеличить финансовую поддержку разработчиков отечественного программного обеспечения.