Четыре человека погибли в Стамбуле из-за последствий урагана

Фото: Telegram / РИА Новости

Число погибших из-за урагана в Стамбуле возросло до четырех, при этом ранены 19 человек. Об этом сообщили в администрации губернатора города в понедельник, 29 ноября.

— По данным управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, в результате сильного ветра, который начался в Стамбуле, четыре человека погибли и 19 получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии, — приводит сообщение РИА Новости.

Видео: Telegram / РИА Новости

18 октября сообщалось, что семьям погибших из-за циклона сахалинцев выплатят по 500 тысяч рублей. 17 октября в городе Александровск-Сахалинский во время циклона ураганным прорывом ветра сорвало кровлю здания, обломки упали на проходивших по улице людей.

Мужчина скончался на месте, женщина умерла через несколько часов в больнице. Миллион рублей на оказание единовременной материальной помощи семьям погибших выделен из резервного фонда правительства Сахалинской области.

В тот же день более 11 тысяч жителей Сахалина остались без электричества из-за плохой погоды. На регион обрушился мощный циклон, порывы ветра достигали 25 метров в секунду в городе, а на побережьях — до 30 метров в секунду.