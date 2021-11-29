Бизнесмена оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за таксиста, разъезжавшего с ребенком на руках

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Владельца автомобиля такси, водитель которого ездил по МКАД с ребенком на руках, оштрафовали на 100 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным ведомства, собственником машины является индивидуальный предприниматель. На него составлен административный протокол по статье «Нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД».

— Ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей, — говорится в сообщении ведомства.

До этого сообщалось, что полиция установила личность водителя такси, который минувшим летом ехал по МКАД с ребенком на коленях. Он также был оштрафован по статье «Нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения».

Ребенок за рулем

Инцидент, о котором идет речь, произошел 31 июля. В Сети появился видеоролик, на котором запечатлено, как водитель автомобиля такси, находясь за рулем, посадил себе на колени ребенка.

В том же месяце за аналогичное правонарушение 23 июля задержали бывшего участника «Дома-2» Антона Гусева. Он посадил своего восьмилетнего сына за руль автомобиля Mercedes.