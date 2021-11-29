Центр Гамалеи подал документы на исследование вакцины для детей старше шести лет

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Центр Гамалеи подал документы для получения разрешения на исследования вакцины от коронавируса среди детей старше шести лет. Об этом сообщил глава учреждения Александр Гинцбург в понедельник, 29 ноября.

— Мы сегодня утром уже подали документы на детишек в возрасте 6–11 лет, — приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

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Директор Центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра рассказал, что был обеспокоен и обсудил на этой неделе новый штамм с официальными лицами ВОЗ. По его оценкам, почти 90 процентов новых случаев заболевания коронавирусом в провинции ЮАР Гаутенг были вызваны новым штаммом.