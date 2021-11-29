Иммунолог заявил о лидирующей позиции «омикрона» в «рейтинге заразности» вирусов

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Новый штамм коронавируса «омикрон» способен вытеснить из «рейтинга заразности» не только вариант «дельта», но и корь с ветрянкой. Об этом «Вечерней Москве» заявил врач-иммунолог Владимир Болибок в понедельник, 29 ноября.

— Сейчас между корью и ветрянкой вклинился «дельта»-штамм коронавируса. И есть вероятность, что «омикрон» займет лидирующую позицию в этом списке, обойдя не только «дельта»-вариант, но и корь, — рассказал специалист.

«Омикрон» быстро распространяется и является еще более опасным, чем «дельта», подчеркнул врач. Штамм имеет все шансы занять первую строчку в рейтинге заразности среди всех существующих, заключил Болибок.

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

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26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».