США продолжат обсуждать с Россией пребывание дипломатов

Фото: Минобороны РФ

В понедельник, 29 ноября, Государственный департамент заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжат обсуждать с Россией сроки пребывания дипломатов в обеих странах.

Представитель госдепартамента Джалина Портер также заявила, что российских дипломатов из Америки не высылают, Москва сможет восполнить число тех дипломатов, которым нужно будет покинуть страну, передает РИА Новости.

— То, что происходит, — это не высылка. Российские власти, разумеется, проинформировали, и они могут заменить уезжающих, найдя других членов дипкорпуса на эти места, — отметила Портер.

В этот же день заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия ответит на решение Америки об аккредитациях для членов семей дипломатов. Рябков отметил, что Вашингтон должен отказаться от этого решения.

27 ноября посол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов сообщил, что 30 января 2022 года Америку покинут 27 российских дипломатов вместе с семьями. Посол добавил, что 30 июня 2022 года столько же сотрудников американского посольства покинут РФ. Как утверждает Антонов, у супруг российских дипломатов отбирают аккредитацию, а детям не дают визы.