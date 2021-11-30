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Цена нефти Brent опустилась ниже 71 доллара впервые с 10 сентября

Полина Долганова

Сюжет: 

Рынок нефти
В мире
Цена нефти Brent опустилась ниже 71 доллара впервые с 10 сентября
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 71 доллара за баррель впервые с 10 сентября текущего года. Об этом свидетельствуют данные торгов на утро вторника, 30 ноября.

По состоянию на 09:11 по московскому времени февральские фьючерсы снижались в цене до 70,82 доллара за баррель. Таким образом стоимость опускалась на 3,37 процента.

При этом цена на январские фьючерсы WTI снижалась на 3,03 процента — до 67,83 доллара.

Мировые цены на нефть продолжают снижаться. Так, 29 ноября нефть марки Brent опустилась в цене ниже 73 долларов за баррель впервые с 13 сентября.

15 октября зампред правительства России Александр Новак рассказал, что к концу года цена на нефть на мировом рынке может увеличиться до 100 долларов за баррель. Он отметил, что год назад никто не мог ожидать роста цены на газ до двух тысяч долларов.

При этом 29 ноября Новак оценил запасы нефти и газа в России. По его словам, обеспеченность России запасами газа составляет 50 лет, а нефти — 30 лет. Данные ресурсы, как уточнил он, будут востребованы на энергетических рынках в ближайшие годы.

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