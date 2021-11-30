Москвичам рассказали, где можно получить госуслуги во время ремонта пяти офисов МФЦ

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Капитальный ремонт пять центров «Мои документы» в Москве начнется 6 декабря. Из-за этого жителям нужно будет обращаться за услугами в другие офисы.

Так, ремонт запланирован в учреждениях районов города Москворечье-Сабурово, Печатники, Свиблово, Проспект Вернадского и Южное Медведково. В ходе работ специалисты отремонтируют инженерные коммуникации, обновят систему отопления и кровлю, а также расширят санитарные зоны и улучшат системы вентиляции и кондиционирования.

Сотрудники офиса МФЦ по району Москворечье-Сабурово будут предоставлять услуги в Царицыно. По вопросам миграции жителей москвичи смогут обратиться в центр по Нагатинскому Затону.

— Центр госуслуг района Печатники переедет в Люблино. Центр в районе Проспект Вернадского переместится в Тропарево-Никулино , а центр из Южного Медведкова — в Северное Медведково, — объяснили горожанам.

Также офис государственных услуг района Свиблово будет работать в Бабушкинском районе Москвы. Точные адреса центров «Мои документы» опубликовали на официальном сайте мэра Москвы.

24 ноября заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что ремонтные работы запланировали провести в 58 столичных офисах государственных услуг «Мои документы». Заммэра отметила, что ремонт позволит сделать центры более доступными для маломобильных горожан и жителей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).