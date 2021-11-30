Около пяти миллионов рублей похитили из банка в Екатеринбурге

Фото: moscow-live

В Екатеринбурге неизвестные ограбили отделение банка, их добычей стали по меньшей мере несколько миллионов рублей. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, ограблению подверглось отделение банка, расположенное на улице Космонавтов. 30 ноября в помещение банка не смогли попасть его сотрудники, двери пришлось вскрывать при помощи мастера. Войдя в здание, сотрудники поняли, что в него проникли злоумышленники: внутри царил беспорядок.

— На место ЧП выезжали специалисты ЧОП, у которого заключен договор об охране с банком. Но они взлома не обнаружили и уехали обратно, более того, даже не сообщили в полицию, — цитирует главу пресс-службы ТАСС.

Добавляется, что полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

По данным Telegram-канала «112», ночью в помещении банка сработала сигнализация. Именно тогда на место происшествия приехали сотрудники частной охраны.

В этом месяце сообщалось, что москвичка приехала в отделение банка на Садовой-Кудринской улице, чтобы забрать из ячейки свои деньги, драгоценности и документы. Она обнаружила, что ее часть денег пропала. По факту случившегося возбудили уголовное дело.