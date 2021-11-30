Столичный Парк Горького временно закрыли из-за непогоды

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Центральный Парк культуры и отдыха имени Горького в Москве временно закрыли из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе парка во вторник, 30 ноября.

Отмечается, что о возобновлении привычного графика работы станет известно дополнительно.

— Уважаемые посетители, Парк Горького закрыт в связи с плохими погодными условиями, — говорится в сообщении.

Также Московский зоопарк приостановил работу для посетителей из-за усиления порывов ветра в городе. Решение об открытии примут на основе сведений о погоде в столице.

Штормовое предупреждение объявили в Москве до 21:00 30 ноября из-за усиления скорости порывов юго-западного ветра до 25 метров в секунду. В пресс-службе МЧС России по Москве порекомендовали жителям города быть внимательнее и осторожнее на улицах. Автомобилистам посоветовали парковать машины вдали от деревьев и непрочных высоких сооружений.

Также мэр Москвы Сергей Собянин предупредил москвичей об ухудшающейся погоде в городе. Глава города уточнил, что все столичные службы работают в режиме повышенной готовности.