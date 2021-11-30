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Концерт ко дню рождения Георгия Свиридова пройдет в столице 16 декабря

Ирина Игнатенко

Общество
Концерт ко дню рождения Георгия Свиридова пройдет в столице 16 декабря
Фото: Пресс-служба Московского ансамбля духовной музыки «Благовест»

В день рождения Георгия Васильевича Свиридова, 16 декабря, Московский ансамбль духовной музыки «Благовест» представит новую концертную программу «Несказанный свет». В Зеркальном зале Москонцерта на Пушечной улице прозвучат как редко исполняемые сочинения, так и премьеры из еще неизданного богатейшего архива композитора.

Слушатели смогут познакомиться с такими произведениями Георгия Свиридова, как «Величание Пасхи», «Дева днесь», «Воскресение Христово видевше». Ансамбль «Благовест» познакомит и с полной версией хорового цикла на слова Александра Блока «Песни безвременья», из которого прежде исполнялись только четыре номера.

Среди премьер концертной программы «Духовный триптих» Свиридова и ряд номеров из поэмы «Отчалившая Русь», реализованный учеником Свиридова композитором Антоном Висковым авторский замысел редакции известного произведения для солистов и хора. Впервые будет исполнено и произведение Антона Вискова «Поэма памяти Георгия Свиридова» — дань безмерного уважения ученика к своему гениальному учителю.

И, конечно, прозвучит знаменитый «Романс» из «Метели», переложенный для солистов и хора.

Музыка романсы Концерты
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