Столичные врачи за сутки вылечили 3816 пациентов от COVID-19

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 3816 человек от коронавирусной инфекции, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровело 1 772 354 пациента.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 2788 новых случаев заболевания COVID-19.

Еще 97 пациентов за сутки скончались.

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При этом за последние 24 часа в России выявили 32 648 новых случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах. За сутки в РФ от COVID-19 скончались 1229 человек, полностью выздоровели 33 442 человека.

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

29 ноября в РФПИ сообщили, что российский Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» от нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.