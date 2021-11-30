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Иммунолог объяснил, почему новым штаммом «омикрон» болеют преимущественно молодые

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Иммунолог объяснил, почему новым штаммом «омикрон» болеют преимущественно молодые
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Новой мутацией южноафриканского штамма коронавирусной инфекции «омикрон» намного чаще болеют молодые люди. Об этом «Вечерней Москве» сообщил врач-иммунолог Владимир Болибок.

По мнению эксперта, к такому выводу пришли международные эксперты из-за того, что на территориях распространения «омикрона» — Южно-Африканская Республика и Республика Ботсвана — проживает намного меньше пожилых граждан:

— Такое впечатление сложилось по той причине, что в Южно-Африканской Республике далеко не все граждане доживают до преклонного возраста, следовательно основными переносчиками недуга являются молодые люди. Если вспомнить первую уханьскую волну пандемии, то можно выяснить, что смертность там была низкой, поскольку у них нет в таком количестве пожилых граждан 65+, как у нас. Они элементарно не доживают до этого возраста.

Эксперт уточнил, что в настоящее время в этих республиках идет массовый наплыв больных новым штаммом в возрастном диапазоне 20–30 лет, которым нужна срочная госпитализация.

В заключение врач-иммунолог добавил: если новый вариант вируса доберется до РФ, у нас может повториться южноафриканский сценарий. То есть эта мутация протекать тяжелее, чем «дельта», причем одинаково тяжело как для молодых россиян, так и для пожилых.

Болибок также уточнил, что у обновленной мутации имеются разные способы распространения.

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