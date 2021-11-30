Более 80 новых поездов «Москва–2020» уже запустили в столичном метро

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

​Количество составов «Москва-2020» увеличилось до 85 в метрополитене Москвы. Парк поездов обновили на 67 процентов. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 30 ноября.

В ведомстве отметили, что к 2024 году столичный парк составов станет самым молодым в Европе и Соединенных Штатах.

Также горожанам рассказали, что поезда «Москва-2020» перед пассажирским запуском проходят несколько тестовых этапов.

— Тестирование всех систем на заводе производителя по более чем 100 параметрам; дополнительная проверка в депо; контрольная обкатка на линии — поезд должен проехать 300 километров без пассажиров и без замечаний. Если на каком-то этапе обнаруживаются дефекты, их устраняют, и все процедуры проверки в депо начинаются заново, — заявили в дептрансе.

Заместитель мэра Москвы и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по городу Максим Ликсутов добавил, что закупка современных поездов не остановилась даже в пиковые моменты пандемии коронавируса, так как поезда «Москва-2020» оборудованы системами обеззараживания воздуха. Поездки в таких составах абсолютно безопасны для жителей города.

— Мы разработали единый регламент для приема всего подвижного состава Московского транспорта — он создан на основе процесса приемки поездов метро, который проходит в несколько этапов. Сейчас такую проверку прошел 85 состав «Москва-2020» — он уже перевозит пассажиров Калужско-Рижской линии, — заключил заммэра.

До этого в департаменте транспорта рассказали, что после ремонта электродепо «Замоскворецкое» в составе Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена будет обслуживать 40 поездов «Москва-2020».