Гинцбург оценил необходимость сокращать срок ревакцинации из-за «омикрона»

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Сокращать срок ревакцинации для российского препарата «Спутник V» из-за нового штамма COVID-19 «омикрон» нет необходимости, вакцина дает организму больше антител, нежели другие препараты, а вероятность того, что антиген изменится совсем внезапно, очень мала. Об этом во вторник, 30 ноября, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— «Спутник V» дает больший спектр антител, чем другие вакцины, поэтому думаю, что нам не придется это делать. Кроме того, навряд ли антиген резко изменится, — цитирует специалиста РИА Новости.

До этого министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид сообщил, что согласился с рекомендациями Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JСVI) сократить срок между первой прививкой и ревакцинацией с полугода до трех месяцев.

Накануне директор НМИЦ профилактической медицины Минздрава РФ, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения России Оксана Драпкина заявила, что разработанные в России препараты для вакцинации от коронавируса должны обеспечить граждан надежной защитой от «омикрон»-штамма и уберечь их от тяжелого течения болезни.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон». После в ВОЗ сообщили, что вероятность глобального распространения нового штамма коронавируса очень высока. Уточнялось также, что данный вариант COVID-19 может привести к вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями.