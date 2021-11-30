Все корпуса проблемного ЖК «Спорт Таун» в ТиНАО ввели в эксплуатацию

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, поселение Филимонковское, посёлок Марьино, коттеджный посёлок Спорт-Таун Карта всех событий

Последние девять корпусов в составе четвертой очереди проблемного жилого комплекса «Спорт Таун» ввели в эксплуатацию по решению Мосгосстройнадзора. Об этом рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Отмечается, что в эксплуатацию введены девять двухэтажных кирпичных домов под номерами 17, 18, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32. Их общая площадь составила 5860 квадратных метров. Квартиры в них получат 66 дольщиков.

Всего же в проблемном ЖК было построено 32 корпуса, где зарегистрировали 190 обманутых дольщиков.

Завершение строительства проблемного ЖК «Спорт Таун» взяла на себя компания Capital Group. Она подписала контракт о выполнении функций технического заказчика с застройщиком ООО «Марьинострой».

Первую очередь ЖК «Спорт-Таун» в Новой Москве ввели в эксплуатацию в конце прошлого года. В сданных тогда корпусах свои квартиры получил 71 дольщик.

В 2021-м были введены в эксплуатацию вторая и третья очереди.

Таунхаусы 18 и 31 из четвертой очереди Capital Group возводила с нуля. Кроме того, для полного окончания строительства компания завершила все строительно-монтажные работы, а также полностью обеспечила дома сетями водоснабжения, электроснабжения, канализации и газоснабжения, благоустроила прилегающую территорию.

— Восстановлены права всех обманутых дольщиков, купивших квартиры в Филимонковском поселении. Ранее введены все корпуса «Марьино Града» и «Спортивного квартала». Перед Capital Group в статусе технического заказчика была поставлена сложная задача, ведь достраивать объект сложнее, чем возводить с нуля, — рассказала Анастасия Пятова.

До этого заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев заявил, что с начала 2021 года в столице построено и введено в эксплуатацию более 12 миллионов квадратных метров различной недвижимости. По словам Бочкарева, такие показатели означают, что годовой план по вводу недвижимости перевыполнен уже почти на 50 процентов.