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Попова отметила снижение уровня заболеваемости COVID-19 в России

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Попова отметила снижение уровня заболеваемости COVID-19 в России
Фото: roscongress / Анна Горбань

Снижение заболеваемости коронавирусом отмечается в России на восемь процентов за неделю. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 30 ноября.

— В Российской Федерации за прошедшую неделю мы отмечаем снижение заболеваемости на восемь процентов. Снижение мы наблюдаем почти четыре недели подряд. И если сравнивать начало ноября с сегодняшним днем, то снижение составило 16 процентов. При этом уровень снижения заболеваемости ковидной пневмонией, выявленной в первые дни, составил 30 процентов и снижение удельного веса выявляемых в общем количестве исследований положительных тестов ПЦР составило 28 процентов, — рассказала главный санитарный врач.

Данные цифры говорят о стабилизации ситуации в целом, приводит слова Поповой РИА Новости.

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30 ноября Попова также рассказала, что штамм коронавируса «омикрон» в России пока не выявлен. Особенно тщательно на наличие нового варианта анализировали образцы от выезжавших за рубеж, добавила она. Ведомство усилило контроль и осуществляет постоянный мониторинг ситуации в мире, заключила глава Роспотребнадзора.

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