Илон Маск представил «киберсвисток» от Tesla

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Американский предприниматель Илон Маск представил новый товар своей компании Tesla. Им стал «киберсвисток».

— Посвисти на «Тесле», — написал он во вторник, 30 ноября, у себя в Twitter и прикрепил ссылку на данный товар.

Blow the whistle on Tesla!https://t.co/c86hLA0iQK — Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2021

Также Илон иронично подметил то, чтобы люди не покупали тряпочку для протирки Apple, а лучше купили свисток.

На странице Tesla «киберсвисток» описан как «премиальная коллекционная вещь, сделанная из полированной нержавеющей стали». Товар стоит $50.

7 ноября Маск провел у себя в Twitter голосование. Пользователи сами могли решить: продавать ли Илону 10 процентов своих акций компании — производителя электромобилей Tesla. Большинство участников опроса поддержали продажу акций.

29 октября глава компаний Tesla и SpaceX сообщил, что хочет открыть университет в штате Техас. Кроме этого, он отметил, что если в Массачусетсе и Калифорнии может быть Технологический институт, то наверняка и в Техасе он тоже должен быть.

Также он раскритиковал предложение о «налоге на миллиардеров» и заявил, что планирует самостоятельно профинансировать достижение человечеством Марса.

Экономист, преподаватель и аналитик Николай Кульбака в беседе с «Вечерней Москвой» 27 октября заявил, что финансовое состояние главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, оцененное в сотни миллиардов долларов, можно считать виртуальным. Это не означает, что у него есть столько денег. Это говорит о том, что рынок сильно верит в успех дел Маска и оценивает их стоимость в перспективе.